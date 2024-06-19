施振榮任Go Green with Taiwan榮譽大使 向全球招手徵案前3名獎金2萬美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 18:58

為促進永續發展，實現「環境永續」、「經濟永續」目標，經濟部國際貿易署辦理「Go Green with Taiwan」全球徵案活動，今（19）日正式啟動，邀請宏碁集團創辦人施振榮為活動榮譽大使，向全球徵求應用臺灣綠色產品的解決方案提案，歡迎各界推廣分享、踴躍參與。前三名最佳提案各可獲得獎金兩萬美元。

經濟部國貿署署長江文若指出，政府積極推動二次能源轉型，以潔淨能源為發展方向，打造「永續新臺灣」。隨著全球氣候變遷與能源需求變化，發展綠色能源及永續經濟已經成為全球共識，現在的臺灣，不但掌握半導體先進製程技術，是 AI 創新的核心，也是亞洲地區發展永續綠能的核心國家。

江文若說，台灣不僅影響世界經濟的發展，更能夠在綠能產業做出許多努力及貢獻。臺灣擁有永續綠能產業豐富軟硬體資源、完善研發環境和高素質技術人才，能夠生產穩定且高附加價值的綠色材料和相關產品，國貿署長期在國際市場推廣臺灣產業優勢，期望藉由「Go Green with Taiwan 全球徵案活動」，能夠促進全球對環保及永續發展的重視，並強化企業在國際舞臺的能見度和影響力。

活動記者會上，宏碁集團創辦人施振榮先生以活動榮譽大使身份出席，從產業角度分享臺灣在綠色供應鏈中的重要地位。台灣永續能源研究基金會、塑膠技術發展中心、太陽光電產業永續發展協會等多家臺灣永續綠能產業企業及產協代表、多國駐臺使節代表也到場支持。另外，也有來自美、日、印度、印尼、越、泰等國記者參與，與台灣媒體一起將活動訊息傳遞至世界各地，號召全球提案人共同參與。