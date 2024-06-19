search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 榮剛(5009)下週(6月26日)除息2.5元，預估參考價49.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

榮剛(5009-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月19日)收盤價52.40元計算，預估參考價為49.9元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

榮剛(5009-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)。碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸。、輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。近5日股價上漲2.33%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 52.40 2.5 4.77% 0.0
2023/06/27 58.1 2.3694 4.08% 0.0
2022/03/16 25.85 1.4 5.42% 0.0
2021/03/25 16.95 0.4 2.36% 0.0
2020/06/22 16.2 0.507 3.13% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數23209.541.99%
榮剛52.4-0.38%

相關權證

加權指數法興 槓桿30.5
加權指數法興 槓桿28.48




Empty