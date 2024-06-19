盤後速報 - 榮剛(5009)下週(6月26日)除息2.5元，預估參考價49.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
榮剛(5009-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月19日)收盤價52.40元計算，預估參考價為49.9元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮剛(5009-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)。碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸。、輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。近5日股價上漲2.33%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|52.40
|2.5
|4.77%
|0.0
|2023/06/27
|58.1
|2.3694
|4.08%
|0.0
|2022/03/16
|25.85
|1.4
|5.42%
|0.0
|2021/03/25
|16.95
|0.4
|2.36%
|0.0
|2020/06/22
|16.2
|0.507
|3.13%
|0.0
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