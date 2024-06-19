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鉅亨速報

盤後速報 - 正文(4906)下週(6月26日)除息1.48元，預估參考價36.42元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

正文(4906-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.48元。

以今日(6月19日)收盤價37.90元計算，預估參考價為36.42元，息值合計為1.48元，股息殖利率3.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

正文(4906-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線區域網路產品類。近5日股價下跌1.05%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 37.90 1.48072 3.91% 0.0
2023/06/14 31.5 1.5 4.76% 0.0
2022/07/04 27.1 1.5393 5.68% 0.0
2021/08/04 32.75 1.9557 5.97% 0.0
2020/07/07 25.15 0.5032 2.0% 0.0

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