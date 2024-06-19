盤後速報 - 正文(4906)下週(6月26日)除息1.48元，預估參考價36.42元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
正文(4906-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.48元。
以今日(6月19日)收盤價37.90元計算，預估參考價為36.42元，息值合計為1.48元，股息殖利率3.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
正文(4906-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線區域網路產品類。近5日股價下跌1.05%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|37.90
|1.48072
|3.91%
|0.0
|2023/06/14
|31.5
|1.5
|4.76%
|0.0
|2022/07/04
|27.1
|1.5393
|5.68%
|0.0
|2021/08/04
|32.75
|1.9557
|5.97%
|0.0
|2020/07/07
|25.15
|0.5032
|2.0%
|0.0
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