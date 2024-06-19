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鉅亨速報

盤後速報 - 永新-KY(4557)下週(6月26日)除息6元，預估參考價114.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

永新-KY(4557-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(6月19日)收盤價120.00元計算，預估參考價為114.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

永新-KY(4557-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為售後市場汽車剎車系統零組件之製造、生產及銷售。汽機車原廠煞車片之製造、生產及銷售。二輪機車及自行車油壓碟式煞車組之製造、生產及銷售。近5日股價上漲1.26%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 120.00 6.0 5.0% 0.0
2023/06/27 117.0 7.0 5.98% 0.0
2022/06/27 81.4 4.5 5.53% 0.0
2021/08/04 66.5 3.5 5.26% 0.0
2020/06/29 70.6 5.0 7.08% 0.0

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