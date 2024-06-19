盤後速報 - 永新-KY(4557)下週(6月26日)除息6元，預估參考價114.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
永新-KY(4557-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(6月19日)收盤價120.00元計算，預估參考價為114.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
永新-KY(4557-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為售後市場汽車剎車系統零組件之製造、生產及銷售。汽機車原廠煞車片之製造、生產及銷售。二輪機車及自行車油壓碟式煞車組之製造、生產及銷售。近5日股價上漲1.26%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|120.00
|6.0
|5.0%
|0.0
|2023/06/27
|117.0
|7.0
|5.98%
|0.0
|2022/06/27
|81.4
|4.5
|5.53%
|0.0
|2021/08/04
|66.5
|3.5
|5.26%
|0.0
|2020/06/29
|70.6
|5.0
|7.08%
|0.0
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