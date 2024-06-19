陸電商生態日漸惡化！退貨率動輒8、9成 入行六年商家急退坑

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 15:51

中國電商正面臨退貨率激增情形，最新數據顯示，在剛過去的 618 購物節，退貨率日漸走高，尤其是做女裝的商家，不久前甚至傳出某電商女裝賣家退貨率高達 80%，最終面臨虧損 50 到 60 萬人民幣的窘境，這也凸顯中國電商生態日漸惡化。

《華爾街見聞》報導，從業 10 年的老電商人林鵬目前在淘寶開男裝店，過去曾賣女裝，之後改賣傢具，最後又做起男裝，因為覺得退貨率會低些，但今年以來退貨率節節攀升，已經逼近損益兩平的 50% 生死線。

雖然女裝退貨率向來比其他品類高，但事實上，今年以來退貨率翻倍、飆高幾乎成了行業通病，不分品項，像是在淘寶販售醫療器械類產品的陳力勤，以往退貨率一直控制在 2% 到 5%，今年還沒過半已經一路飆高至超過 30%。有買家數日前來說要把半年前買的血糖機給退了，陳力勤本來沒答應，但沒過多久發現，淘寶已經強制退款了。

在抖音賣女裝的齊堇，更因為同時踩上「女裝」跟「直播電商」兩個大坑，如今退貨率逾 90% 成常態。

對賣家們來說，退貨率從來不只是一個數字，背後牽扯到各項成本費用支出，因退貨率變高會影響到店鋪考核，還有貨損等情形，最終都會拉低利潤，甚至導致虧損。

更多商家則指出，很難估算出退貨率走高造成的損失。服飾店老闆萬佩佩表示，去除看得見的成本，訂單背後的人工、租金、水電等等，都算損失。隨著退貨率提升，還有可能影響店鋪體驗分，獲得的自然流量減少，運費險也將隨之增加。

陳力勤則表示，3 年前退貨率低時若一年賣 100 萬人民幣的貨，能賺到 20 萬到 25 萬，如今已縮水至 10 萬左右，且這還是不漲價也不降低成本的情況下的數字。

報導指出，電商世界的買家與賣家從未像現在這般對立。

不久前引發熱議的「某電商女裝商家吐槽退貨率高達 80%」的話題下，一邊是賣家排隊倒苦水，吐槽各路羊毛黨、白嫖黨; 另一邊的買家大多表示不解：難道不是賣家自己貨不對板、以次充好？ 要不是萬不得已，誰願意買回來又折騰退換貨呢？

在杭州管理直播創投公司的高鴻業表示，在如今的買賣雙方對立中，平台似乎美美隱身了。不可否認，有些商家的確存在問題，但良心商家也不少。只不過平台內卷，競相推出的各項政策，時刻考驗著人性，也加速某種惡性循環。

多位賣家指出，如今各大平台不僅有比價系統，低價商品獲得更多流量，越便宜流量越高，隨之而來的是低品質、貨不對等問題。

拼多多去年底市值超過阿里巴巴時，給行業帶來不小震撼，同年 12 月淘寶變更「爭議處理規則」，主動向消費者靠攏，甚至祭出「僅退款」的大招。不少賣家發現，從那時候開始，自家退貨率越來越高，動輒翻倍。本身就受退貨問題困擾的品項如服飾，更直接飆到 80%、90%，當中又以女裝為甚。

女裝店主許凱就給「僅退款」這規定搞瘋了。「坦白說，如今各種看似奇葩的退貨理由，以前也有。只不過以前賣家可以拒絕。有證據，大家都不怕的，但現在更像是平台規則只約束賣家，等於前期和售後的失都是賣家承擔。

萬佩佩更對 618 購物節選擇冷眼旁觀，上月得知以後參加平台活動得強制運費險了，先是女裝品類強制參加，後來變成全品類，思慮再三後萬佩佩決定不用退貨率賭銷量。

齊堇則下定決心離開，今年是齊堇做電商的第 6 年，去年因為退貨率實在太高，齊堇虧了數十萬人民幣，目前正在清庫存，等清完就關店。

齊堇還說，由於退貨率太高，今年來不少合作的工廠都不怎麼開發新款式。因為越是基礎的款式，退貨率越低。

高鴻業則聽說，在此情況下，快遞業跟保險公司則是贏家，因為退貨率越高，商家就更得買運費險。