最新數據顯示陸工廠通縮仍持續 英媒：中國剛開啟「通縮繁榮」時代

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 11:31

中國上週公佈的經濟數據顯示通膨情況穩定，但工廠通縮持續，顯示經濟復甦不均衡，但專家認為，中國已開啟「通縮繁榮」時代，意指在利率持續下滑的背景下，經濟延續較長時期的持續繁榮。

《FT 中文網》報導，「通縮繁榮」核心是利率水準下降，除了受週期波動影響的個別時期外，從中國公債殖利率變化來看，2020 年前長期視角的中國公債殖利率水準一直平穩運作，10 年債殖利率長期持續在 3% 到 4% 之間徘迴，西方主要經濟體公債殖利率也在第三個「通縮繁榮」時期持續下滑，到 2020 年後才恢復上行，中國則延續下降態勢。

「通縮繁榮」是貨幣流通學說在全球化和創新浪潮時代的一個經濟學推論，也就是全球化和創新雙演繹時期，競爭跟生產率的快速提高，令產品價格難以提高，貨幣和通膨之間關係弱化。

在西方經濟歷史上，1700-1720 年、1800-1913 年及 1970-2010 年的三個時期被認為是「通縮繁榮」時期，西方在這些時期的利率整體上呈現持續下行趨勢，中間即便受到經濟周期影響而有波動，但經濟的巨大進步跟資產價格水準的大幅提升更是明顯。

2008 年全球金融危機使得經濟「脫鉤」論在西方興起，西方在對 2008 金融危機的反思中認為，全球化的利益分佈更有利於發展中國家，西方僅是資本受益，但勞工則承受工作機會流失跟收入下滑的代價。近年來「供應鏈穩定」與「友岸外包」等新名詞和新政策屢屢出現，也反映出西方正對全球化「踩剎車」。2010 年後，英國脫歐和川普上台更凸顯西方全球化進程發生實質性改變。

2008 年全球金融危機發生後，西方部分經濟體進入「負利率」狀態，市場普遍認為西方將進入持續的低利率甚至負利率時代，但全球化進程的改變，消除西方經濟體的「零利率」狀態，這也使得西方「通縮繁榮」時代被人為改變，逐步接近尾聲。

即便有著 AI、機器人技術的偉大科技革命進步，1990 年代以來資訊革命帶來的創新浪潮還能延續，但欠缺全球化，「通縮繁榮」終將終結。

儘管某些西方經濟體阻礙中國進一步融入世界，但中國對外開放發展下，經濟全球化的進程不變，像是努力落實一帶一路倡議，甚至對西方世界單邊開放等。

全球化和創新延續的結果是中國國內經濟運作將繼續演繹「宏觀穩、個體差」的表現，由於個體競爭壓力上升，物價自然難漲，通膨穩定，甚至持續低迷，進而導貨幣寬鬆環境的持續，但隨著時間延長利率的傳統平衡運作區間被打破，市場將逐漸認識到利率持續下行趨勢，最終將帶來各類資產價格估值基準提升。簡單來說，經濟將難中趨增，資產價格仍將堅定上漲。