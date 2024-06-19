普丁抵達北韓 金正恩親臨機場接機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-19 07:53

據北韓《朝中社》周三（19 日）報導，俄羅斯總統普丁抵達朝鮮平壤，開始對北韓進行兩天的國是訪問，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩到機場接機。

金正恩表示，很高興時隔 270 多天後在平壤再次見到普丁，普丁對金正恩親臨機場接機表示感謝。兩人隨後抵達錦繡山迎賓館，並進行了交談。

去年 9 月，金正恩出訪俄羅斯，在俄羅斯遠東地區阿穆爾州東方航天發射場同普丁舉行歷史性會晤，討論了多項重大問題和合作事項，並達成協議和共識。金正恩並邀請普丁訪問北韓，普丁接受了邀請。

陪同普丁訪問的俄方代表團成員包括：副總理亞歷山大 · 諾瓦克、外交部長拉夫羅夫、國防部長別洛烏索夫、自然資源和生態部部長、衛生部部長、交通部部長、航天部門負責人、鐵路部門負責人等。

據俄羅斯《衛星社》周二報導，普丁在克里姆林宮官網上登出為北韓《勞動新聞》撰寫的文章《俄羅斯和北韓：跨越年代的友誼和合作傳統》，他指出，俄羅斯願與北韓密切合作，使國際關係更加民主和穩定。

普丁說：「我們將發展不受西方控制的可替代貿易和結算機制，共同抵制非法單邊限制。」

普丁進一步指出：「當然，我們將發展我們兩國間的人文合作。計畫是加強俄羅斯與北韓的大學學術交流，進一步加強旅遊、文化、教育、青年、體育交流。所有使兩國國家和人民間交流『人性化』的東西，都能增進信任和相互理解。」

據《CNN》周二報導，普丁出訪北韓，外界普遍認為這是他尋求北韓領導人金正恩加強支持俄羅斯的一個機會 — — 隨著美國對烏克蘭的長期軍事援助上路，這個目標變得越來越急迫。

上個月，美國國防部長 Lloyd Austin 就告訴美國國會議員，北韓提供的彈藥和飛彈，以及伊朗提供的無人機，讓俄軍重新站穩腳跟。

南韓國防部今年稍早曾表示，去年 8 月至今年 2 月期間，北韓大約向俄羅斯運送了 6,700 個貨櫃，這些貨櫃可容納超過 300 萬發 152 毫米砲彈或超過 50 萬個 122 毫米多管火箭發射器。