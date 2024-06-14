〈貴金屬盤後〉公債殖利率走高衝擊 黃金走跌 市場關注Fed官員評論

鉅亨網編譯許家華 2024-06-18 05:56

受公債殖利率走高衝擊，黃金價格周一 (17 日) 下跌，投資人本周則等待更多美國數據和聯準會 (Fed) 官員的評論，以獲取更多有關貨幣政策前景的線索。

現貨黃金下跌 0.8%，至每盎司 2315.14 美元。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.8%，收每盎司 2330.10 美元。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金市場確實缺乏重大的新基本面消息，因此正向外部市場尋求方向。」

「金價可能會在 2300 美元至 2400 美元之間橫盤整理，直到下個主要基本面催化劑出現，而這可能要等到 7 月某個時點才會出現。」

交易者正密切關注紐約 Fed 行長 John Williams、費城 Fed 行長 Patrick Harker 以及 Fed 理事 Lisa Cook 即將發表的評論。

明州 Fed 行長 Neel Kashkari 周日表示，Fed 今年等到 12 月才降息一次是「合理的預測」。

降息會削減持有黃金的機會成本，提高對投資者的吸引力。

美國周二公布零售銷售數據、周四公布上周初次請領失業金人數，以及周五公布採購經理人指數 (PMI) 初值，這些可望讓投資者更清楚當前消費和經濟實力。

道明證券 (TD Securities) 高級大宗商品策略師 Ryan McKay 表示，「弱於預期的通膨數據接連公布，加上聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的鷹派細節不那麼強硬，市場上黃金胃口已見提升。」

「然而，話雖如此，降息時機仍存有很大不確定性，宏觀定位對意外數據的貝塔值短期內仍居於高點。」

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