〈能源盤後〉延續上周漲勢 原油逆轉早盤跌幅 大漲2%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-18 05:32

原油期貨價格周 (17 日) 大幅走高，延續上周漲勢，擺脫早盤因中國 5 月原油需求下降而出現的跌幅。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.88 美元或 2.4%，收每桶 80.33 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.63 美元或 2%，收每桶 84.25 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.4469 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5% ，收每加侖 2.4825 美元。

7 月交割的天然氣價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 2.788 美元。

市場驅動力

路透社引述中國國家統計局的數據報導，5 月中國煉油產量年減 1.8%。

荷蘭國際集團 (ING) 策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 表示，由於一些工廠因利潤疲軟而延長維護期，導致中國的煉油活動已降至今年最低。

但在石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+)6 月 2 日決定 10 月起逐步終止自願減產措施後，Brent 原油和 WTI 原油價格觸及 2 月以來的最低水準，爾後原油價格似乎已站穩腳跟。

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，「自 6 月中旬以來，油價經歷大幅復甦，最初是由強於預期的美國非農業就業報告和 ISM 服務業 PMI 數據所推動，上周的漲勢部分係因 OPEC + 延長減產決定的延遲反應，因該決定有助於抵消持續的需求擔憂。」