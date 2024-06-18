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鉅亨速報

盤後速報 - 精誠(6214)下週(6月25日)除息5.2元，預估參考價124.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

精誠(6214-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

以今日(6月18日)收盤價130.00元計算，預估參考價為124.8元，息值合計為5.2元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

精誠(6214-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。近5日股價上漲2.42%，集中市場加權指數上漲2.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 130.00 5.2 4.0% 0.0
2023/06/21 116.0 5.0 4.31% 0.0
2022/06/23 75.2 5.0 6.65% 0.0
2021/07/15 89.9 5.0 5.56% 0.0
2020/07/13 88.3 5.0 5.66% 0.0

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