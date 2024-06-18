盤後速報 - 精誠(6214)下週(6月25日)除息5.2元，預估參考價124.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
精誠(6214-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
以今日(6月18日)收盤價130.00元計算，預估參考價為124.8元，息值合計為5.2元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
精誠(6214-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。近5日股價上漲2.42%，集中市場加權指數上漲2.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|130.00
|5.2
|4.0%
|0.0
|2023/06/21
|116.0
|5.0
|4.31%
|0.0
|2022/06/23
|75.2
|5.0
|6.65%
|0.0
|2021/07/15
|89.9
|5.0
|5.56%
|0.0
|2020/07/13
|88.3
|5.0
|5.66%
|0.0
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