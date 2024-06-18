盤後速報 - 緯創(3231)下週(6月25日)除息2.6元，預估參考價104.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
緯創(3231-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(6月18日)收盤價107.00元計算，預估參考價為104.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
緯創(3231-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。近5日股價下跌2.74%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|107.00
|2.59905
|2.43%
|0.0
|2023/07/05
|105.0
|2.59872
|2.47%
|0.0
|2022/07/06
|26.25
|2.2001
|8.38%
|0.0
|2021/07/21
|31.2
|2.2
|7.05%
|0.0
|2020/07/07
|38.65
|2.0423
|5.28%
|0.0
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