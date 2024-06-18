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鉅亨速報

盤後速報 - 緯創(3231)下週(6月25日)除息2.6元，預估參考價104.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

緯創(3231-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(6月18日)收盤價107.00元計算，預估參考價為104.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

緯創(3231-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。近5日股價下跌2.74%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 107.00 2.59905 2.43% 0.0
2023/07/05 105.0 2.59872 2.47% 0.0
2022/07/06 26.25 2.2001 8.38% 0.0
2021/07/21 31.2 2.2 7.05% 0.0
2020/07/07 38.65 2.0423 5.28% 0.0

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