基金選「核心+衛星」 贏在起跑點 摩根投信建議這樣買報酬更高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 10:03

近年來不少投資人透過「核心 + 衛星」的概念，採單筆投資穩健型基金作為核心，衛星基金則選擇成長性基金，來達到攻守兼備的資產配置。摩根投信建議，「核心 + 衛星」投資法致勝關鍵之一，就是核心基金的挑選，核心基金選得好，不但能讓衛星基金放心往前衝，核心基金本身也能持續穩健創造收益。

摩根投信產品策略部副總經理溥琪琳指出，在核心基金的選擇上，投資人一般習慣挑選配息基金、或平衡型基金做為核心配置，但根據分析，以「環球股票型基金」作為核心基金，能創造更好的總報酬，對於積極的投資人來說更適合當作資產配置的核心基金。

溥琪琳說，分析過去十年的投資成果，以相關指數回溯，如果採取「全球股票 （核心基金 70%）＋美國科技（衛星基金 30%）」方式來配置，十年的累計總報酬達 180%，如果將時間拉長到 20 年，這樣配置的累積總報酬更是高達 501%。但如果採用「全球非投資等級債」作為核心部位搭配美國科技作為衛星部位，近十年的累積總報酬就只有 109%，近 20 年 的累積回報為 433% ，都不如以全球股票型基金作為核心部位的資產配置成果。

溥琪琳認為，核心和衛星的資產配置方式，較適合有 3 至 5 年以上、中長期投資需求的投 資人，以因應景氣循環波動，同時抵禦金融市場的震盪，因此在挑選核心基金時，更應著重基 金的過往表現與投資團隊的好口碑。相對上，如果以「環球股票型基金」作為核心基金，更能 捕捉長期成長趨勢，有助投資更人提早達成投資目標。

溥琪琳說，「摩根投資基金 - 環球智選基金 」正如其名，主要利用摩根智選策略獨家評價模組，精選 70-100 檔優質個股，以全球產業贏家為布局核心，例如 美國 AI 龍頭、丹麥製藥巨頭及法國知名奢侈品品牌等，一舉囊括全球各個投資市場的機會。該 基金在國外已歷經超過 40 年的市場歷練，且近五年來基金規模大幅成長 23 倍來到 70 億美金 (約 2000 億台幣) (彭博，統計至 2024/4/24)，適合作為投資人的核心配置首選。