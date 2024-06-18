賣爆了！陸快時尚運動服品牌Halara紅遍全美 奪TikTok休閒女裝銷售榜冠軍

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 15:39

中國運動服裝品牌 Halara 持續在海外爆紅，近年來紅遍美國，是 TikTok 上最受歡迎的運動服裝品牌之一。根據數據分析網站特看 (Tabcut)，截至今年 4 月，2020 年成立的 Halara 歷史總銷量超過 84 萬件，直接登上 TikTok 美區小店休閒女裝類銷量排行榜第一名，總銷售額接近 2700 萬美元。

根據專注中國品牌出海的媒體平台《品牌方舟》介紹，Halara 隸屬北京全量全速科技有限公司，跟希音 (Shein) 一樣是家快時尚出海品牌。在 2020 年和 2021 年，分別拿下 3000 萬美元的天使輪融資和 1 億美元的 A 輪融資，雖然該公司背後有 IDG 資本，山行資本，今日資本，紅杉中國等一種大佬支持，該公司卻十分低調。

Halara 創辦人為張小沛，曾擔任微軟線上廣告團隊首席研發總監，負責微軟展示廣告精準投放技術的研發，並曾擔任前 Hulu 全球副總裁。她在做全量全速前，是車好多集團的共同創辦人，曾出任旗下瓜子二手車直賣網技術長。

她認為，二手車和服裝都是帶有很強的產業屬性的消費互聯網，是一個大循環，底層邏輯都是如何用技術賦能供應鏈，提高「人貨場」的連結效率，創造更多價值。

在經過大量調查研究後，張小沛認為服裝作為超大非標品，產業鏈長，改造空間大，整個交易鏈尤其是供給端是有機會重構邏輯的，而她的團隊能用技術、用數據、用演算法為這個行業提升效率於是。2020 年 7 月，全量全速旗下運動服裝品牌 Halara 正式成立。

Halara 作為一個服裝品牌，必須從生產端出發，從品質，面料、工藝、生產流程都要去把控，張小沛為此從北京搬到廣州，親自抓供應鏈，就為了打通各個廠商之間的數據壁壘。

經歷困難磨合後，Halara 成功研製出一款預測庫存分析 (PIA) 軟體，透過對使用者需求分析，利用演算法預測趨勢，進行數位化供應鏈及庫存管理，打通公司與外協工廠的數據系統，大幅提升品牌周轉率。透過該演算法，Halara 每周都會發佈數百種新款式，且幾乎能實現品牌產品零庫存，使其能提供比競爭對手更低價的產品，把庫存成本讓利給消費者，進而實現資源零浪費。

面對快時尚市場高度競爭與同質化挑戰，Halara 一開始就選擇以休閒運動女裝作為突破點，以極具 CP 值的產品出海，高質低價，在北美消費者中有著「平價版 Lululemon」的別稱。

Halara 主要產品包括瑜伽褲、運動裙、女性內衣、T 恤等等，整體產品售價在 20 到 40 美元左右，涵蓋中低端市場需求。

在產品設計上，Halara 更貼近美國年輕女性的審美和實用需求，並透過大量純色產品來打造簡約、高級的品牌形象。此外，Halara 也為產品注入功能性賣點，如抗皺、透氣、速乾等功能，為品牌帶來大量流量，例如 Patitoff Fabric 這一產品線就是為了養寵物人士所研發。透過這些「小巧思」，Halara 成功在眾多同類品牌中脫穎而出。

在出海上，Halara 則選擇從獨立站出發，通過 DTC(直接面對消費者行銷) 模式傳遞品牌價值，打造品牌形象。

網路分析公司 SimilarWeb 的數據顯示，截至上周四 (13 日)，Halara 獨立站近三個月流量達到 19.23 萬，其中直接搜索佔 89.28%，顯示 Halara 充分打開了品牌知名度，擁有一定的忠實用戶族群。

社群媒體行銷是快時尚品牌繞不開的話題，Halara 在 TikTok2021 年爆紅，用戶接近 10 億大關時趁勢入駐，在 TikTok 上大砸廣告，跟大量達人合作進行網紅行銷，藉助其龐大的粉絲基礎快速擴大品牌知名度。到目前為止，Halara 旗下帳號超過 10 個，官方帳號粉絲達 66.7 萬，點讚量超 170 萬次，#halara 標籤下的作品量達 5.73 萬個。

除了 TikTok，Halara 在 Instagram、臉書、Youtube 等海外主流社群平台上都有布局，進行全品牌行銷，提高品牌曝光度，打出品牌聲量。

此外，為進一步擴大品牌知名度，Halara 也開始從線上走到線下，今年 5 月 31 日在紐約開設第一家快閃店，正式測試實體零售業務。該快閃店位於紐約市中心百老匯，是 Halara 全美一系列測試店中的首家。