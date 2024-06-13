〈貴金屬盤後〉美通膨放緩 Fed降息有望 黃金4周來首周上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 06:17

黃金價格周五 (14 日)上漲，在美經濟數據顯示通膨放緩後，引起市場對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒，實現黃金價格 4 周來首次上漲。

現貨黃金上漲 1.4%，至每盎司 2334.70 美元，本周上漲約 1.9%。

今年 3 月至 5 月間黃金呈上漲走勢，動力包括地緣政治和經濟不確定性推動的避險需求，以及各國央行持續的買盤，使黃金現貨價格在 5 月 20 日創下歷史新高 2449.89 美元。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，目前黃金和更廣泛的金屬產業正在盤整，尚未有跌破重要支撐點或受挑戰的情形。「我們的結論是，潛在需求足夠強勁，足以防止當前的盤整變成重大修正。」Hansen 說。

本周數據顯示，5 月美國消費物價近兩年來首次保持不變，且 5 月生產者物價意外下降。根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月美國降息的可能性為 67%。

然而，Kinesis Money 報告指出，本周黃金技術面的訊號已經惡化，目前 2345 美元的 50 日移動均線成為阻力位。

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