〈能源盤後〉原油自2月來低點反彈 創4月初來最大單周漲幅
鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 05:50
原油期貨價格周五 (14 日) 小跌，但周線仍穩健上升，足以消除 OPEC + 宣布恢復部分生產後引起的大跌。
OPEC + 在 6 月 2 日宣布，自今年 10 月起逐步終止合計 220 萬桶 / 日的自願減產措施，隨後原油期貨價格重挫。
能源商品價格
市場驅動力
上周原油已跌至今年 2 月以來最低水準，但 WTI 原油本周上漲 3.9%，Brent 原油上漲 3.8%，這是自 4 月 5 日止的當周以來兩者的最大單周漲幅，非常足以弭平上周跌幅。
德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 表示，石油輸出國組織 (OPEC)、國際能源署(IEA) 和美國能源資訊局 (EIA) 的最新預測有助於引發反彈，因這三者均稱供應短缺至少持續到冬初。
然而，她認為，原油恐難再進一步上漲。
「鑑於主要經濟地區的經濟前景仍不確定，原油價格暫時預計不會進一步上漲，下周中國的原油加工數據可能會挫傷市場情緒，前四個月的數據已略低於去年同期水平。」
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