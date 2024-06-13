〈能源盤後〉原油自2月來低點反彈 創4月初來最大單周漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 05:50

原油期貨價格周五 (14 日) 小跌，但周線仍穩健上升，足以消除 OPEC + 宣布恢復部分生產後引起的大跌。

OPEC + 在 6 月 2 日宣布，自今年 10 月起逐步終止合計 220 萬桶 / 日的自願減產措施，隨後原油期貨價格重挫。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 17 美分或 0.2%，收每桶 78.45 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 13 美分或 0.2%，收每桶 82.62 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.3996 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7% ，收每加侖 2.4706 美元。

7 月交割的天然氣價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 2.881 美元。

市場驅動力

上周原油已跌至今年 2 月以來最低水準，但 WTI 原油本周上漲 3.9%，Brent 原油上漲 3.8%，這是自 4 月 5 日止的當周以來兩者的最大單周漲幅，非常足以弭平上周跌幅。

德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 表示，石油輸出國組織 (OPEC)、國際能源署(IEA) 和美國能源資訊局 (EIA) 的最新預測有助於引發反彈，因這三者均稱供應短缺至少持續到冬初。

然而，她認為，原油恐難再進一步上漲。