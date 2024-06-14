盤後速報 - 長科*(6548)下週(6月24日)除息0.41元，預估參考價41.19元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
長科*(6548-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。
以今日(6月17日)收盤價41.60元計算，預估參考價為41.19元，息值合計為0.41元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
長科*(6548-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架製造。近5日股價下跌3.74%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|41.60
|0.41
|0.99%
|0.0
|2024/03/14
|33.9
|0.4
|1.18%
|0.0
|2023/12/21
|32.7
|0.4
|1.22%
|0.0
|2023/09/21
|34.6
|0.3977
|1.15%
|0.0
|2023/06/08
|43.5
|0.81
|1.86%
|0.0
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