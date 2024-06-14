search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 長科*(6548)下週(6月24日)除息0.41元，預估參考價41.19元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

長科*(6548-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。

以今日(6月17日)收盤價41.60元計算，預估參考價為41.19元，息值合計為0.41元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

長科*(6548-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架製造。近5日股價下跌3.74%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 41.60 0.41 0.99% 0.0
2024/03/14 33.9 0.4 1.18% 0.0
2023/12/21 32.7 0.4 1.22% 0.0
2023/09/21 34.6 0.3977 1.15% 0.0
2023/06/08 43.5 0.81 1.86% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22496.53-0.04%
長科*41.61.09%

相關權證

加權指數法興 槓桿24.71
加權指數法興 槓桿12.46




Empty