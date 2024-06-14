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鉅亨速報

盤後速報 - 台聯櫃(5601)下週(6月24日)除息0.39元，預估參考價35.87元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

台聯櫃(5601-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.39元。

以今日(6月17日)收盤價36.25元計算，預估參考價為35.87元，息值合計為0.39元，股息殖利率1.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

台聯櫃(5601-TW)所屬產業為航運業，主要業務為貨櫃集散站經營業。委託營造廠商、興建國民住宅、商業大樓之出租出售業務。G801010倉儲業、H703020倉庫出租業、IZ06010理貨包裝業。近5日股價下跌0.14%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 36.25 0.385 1.06% 0.0
2023/06/27 39.35 0.48 1.22% 0.0
2022/06/24 36.65 0.26 0.71% 0.0
2021/08/27 30.2 0.25 0.83% 0.0
2020/06/30 25.3 0.21 0.83% 0.0

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