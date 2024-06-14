盤後速報 - 台聯櫃(5601)下週(6月24日)除息0.39元，預估參考價35.87元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
台聯櫃(5601-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.39元。
以今日(6月17日)收盤價36.25元計算，預估參考價為35.87元，息值合計為0.39元，股息殖利率1.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
台聯櫃(5601-TW)所屬產業為航運業，主要業務為貨櫃集散站經營業。委託營造廠商、興建國民住宅、商業大樓之出租出售業務。G801010倉儲業、H703020倉庫出租業、IZ06010理貨包裝業。近5日股價下跌0.14%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|36.25
|0.385
|1.06%
|0.0
|2023/06/27
|39.35
|0.48
|1.22%
|0.0
|2022/06/24
|36.65
|0.26
|0.71%
|0.0
|2021/08/27
|30.2
|0.25
|0.83%
|0.0
|2020/06/30
|25.3
|0.21
|0.83%
|0.0
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