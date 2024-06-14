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鉅亨速報

盤後速報 - 永信(3705)下週(6月24日)除息2.3元，預估參考價51.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

永信(3705-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(6月17日)收盤價54.20元計算，預估參考價為51.9元，息值合計為2.3元，股息殖利率4.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

永信(3705-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌2.89%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 54.20 2.3 4.24% 0.0
2023/06/20 45.9 2.3 5.01% 0.0
2021/08/09 44.25 2.0 4.52% 0.0
2020/07/09 50.6 2.2 4.35% 0.0
2019/07/11 44.25 2.2 4.97% 0.0

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