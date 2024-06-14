盤後速報 - 永信(3705)下週(6月24日)除息2.3元，預估參考價51.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
永信(3705-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(6月17日)收盤價54.20元計算，預估參考價為51.9元，息值合計為2.3元，股息殖利率4.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
永信(3705-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌2.89%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|54.20
|2.3
|4.24%
|0.0
|2023/06/20
|45.9
|2.3
|5.01%
|0.0
|2021/08/09
|44.25
|2.0
|4.52%
|0.0
|2020/07/09
|50.6
|2.2
|4.35%
|0.0
|2019/07/11
|44.25
|2.2
|4.97%
|0.0
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