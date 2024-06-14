盤後速報 - 鑫聯大投控(3709)下週(6月24日)除息0.8元，預估參考價25.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
鑫聯大投控(3709-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月17日)收盤價26.00元計算，預估參考價為25.2元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑫聯大投控(3709-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。近5日股價上漲5.35%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|26.00
|0.8
|3.08%
|0.0
|2023/07/14
|24.2
|1.0
|4.13%
|0.0
|2022/07/07
|28.1
|1.6
|5.69%
|0.0
|2021/07/23
|29.9
|1.4
|4.68%
|0.0
|2020/07/16
|20.8
|1.0
|4.81%
|0.0
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