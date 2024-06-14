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鉅亨速報

盤後速報 - 鑫聯大投控(3709)下週(6月24日)除息0.8元，預估參考價25.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

鑫聯大投控(3709-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月17日)收盤價26.00元計算，預估參考價為25.2元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑫聯大投控(3709-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。近5日股價上漲5.35%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 26.00 0.8 3.08% 0.0
2023/07/14 24.2 1.0 4.13% 0.0
2022/07/07 28.1 1.6 5.69% 0.0
2021/07/23 29.9 1.4 4.68% 0.0
2020/07/16 20.8 1.0 4.81% 0.0

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