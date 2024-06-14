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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至20.16元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.43元下修至20.16元，其中最高估值22.1元，最低估值17.18元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.1(22.1)31.3736.67
最低值17.18(17.18)22.124.96
平均值19.75(19.89)25.6530.82
中位數20.16(20.43)25.2330.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值54,519,00064,603,00070,380,000
最低值51,865,00054,960,00059,356,000
平均值53,746,93060,261,02065,685,470
中位數53,849,00060,122,50066,502,930

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.3725.0215.2214.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,051,79153,757,17128,564,37522,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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