鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至20.16元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.43元下修至20.16元，其中最高估值22.1元，最低估值17.18元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.1(22.1)
|31.37
|36.67
|最低值
|17.18(17.18)
|22.1
|24.96
|平均值
|19.75(19.89)
|25.65
|30.82
|中位數
|20.16(20.43)
|25.23
|30.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,519,000
|64,603,000
|70,380,000
|最低值
|51,865,000
|54,960,000
|59,356,000
|平均值
|53,746,930
|60,261,020
|65,685,470
|中位數
|53,849,000
|60,122,500
|66,502,930
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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