美國眾議院通過法案 將禁止大疆無人機在美國銷售

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:50

美國眾議院上周五 (14 日) 通過了一項禁止中國大疆的無人機未來在美國銷售的法案，這意味著大疆全面被禁的可能性。

據報導，該《反制中共無人機法案》是美國 2025 年國防授權法案 (FY25 NDAA) 的一部分，這是一項重要的年度立法，將決定用於分配當年的國防開支。

無人機製造商大疆創新 (DJI) 總部位於中國，掌握全球 70% 以上的無人機市場份額，這對美國立法者構成威脅。大疆創新 6% 的股票掌握在中國國有企業手中，這引發了美國對中國政府後門、國家安全風險以及中國使用該公司無人機進行監控的其他擔憂。此外，美國立法者也擔心大疆創新的成功，將繼續增強中國經濟。

發起針對大疆無人機立法的美國紐約州共和黨眾議員 Elise Stefanik 表示，大疆帶來了不可接受的國家安全風險，早該將中國製造的無人機從美國撤出。

《反制中共無人機法案》以及其他一些文化戰爭必備條款，都隱藏在美國 2025 年的《國防授權法案》中，《國防授權法案》必須每年獲得通過，眾議院已經全面通過了包括《反制中共無人機法案》在內的法案，現在需等待參議院通過其版本，以便將兩者合併，並由總統拜登簽署成為法律。

目前的立法不會禁止在美國使用已經購買的大疆無人機，只會禁止在美國銷售大疆產品。這一法案雖然在國會很受歡迎，但仍有可能被阻止。不同意該法案的美國居民，預計將聯繫他們的美國參議員，要求從《國防授權法案》中刪除《反制中共無人機法案》。

根據 Bard College 在 2020 年時的一項研究表明，美國所有 50 個州的政府部門均在使用無人機，其中 90% 由大疆製造。