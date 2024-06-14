呂桔誠：ESG的S也很重要！認同卡已回饋5600萬元培育約百隻導盲犬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-16 11:02

一年一度的台灣導盲犬協會公益募款活動，因疫情停辦三年，昨 （ 15） 日再度於華山文創園區展開，由臺灣銀行與台灣導盲犬協會合辦，現場的攤位收入加上義賣所得共募得金額捐贈導盲犬協會以培育訓練所需。導盲犬公益認同卡刷卡金額已累積回饋 5,600 萬元，已培育約 100 隻導盲犬、協助至少 100 位視障朋友以及其家庭。

臺灣銀行昨日舉辦「攜愛導盲犬點亮心視界」公益園遊會，臺灣銀行董事長呂桔誠於活動開幕前，接受媒體聯訪。

呂桔誠指出，現在大家都說「ESG」，但多半重點放在 E (環境面），關懷弱勢的 S（社會面）常被忽略，協助導盲犬，這是臺銀持續多年來一直致力的工作，他認為凡是「對的事，好的事，美的事」就該持續的做，不是偶一為之或是捐筆錢了事，而是要長期關注和不間斷投入，自 2005 年發行全臺首張「導盲犬公益認同卡」，即是一個好的開始，而 2016 年起開始辦理的園遊會，也等於是給導盲犬一個亮相「打工」的機會。

呂桔誠強調，每一筆刷卡金額都會給持卡人 1% 現金回饋，同時捐出 0.375% 給導盲犬協會，不包括每年舉辦公益園遊會收益的 200 至 300 萬元，單是刷卡金額已累積回饋 5,600 萬元，約可以幫助培育 100 隻導盲犬，每隻培育費用約 60 萬元，總計幫助 100 位視障朋友以及其家庭。