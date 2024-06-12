〈貴金屬盤後〉美PPI通膨放緩 獲利了結交易湧現 黃金擴大走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-06-14 06:38

美國 5 月生產者物價 (PPI) 通膨較預期放緩，但黃金價格周四 (13 日) 跌幅擴大至 1% 以上，分析師將金價下跌歸因於獲利了結。

現貨黃金下跌超過 1%，至每盎司 2299.61 美元。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.7%，收每盎司 2315.40 美元。

能源成本下降之際，美國 5 月 PPI 意外下降，顯示通膨在第一季飆升後有所回落。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「本周就連數據看漲也無法讓黃金守住漲幅，這表明普遍存在獲利回吐。」

儘管通膨有所改善，Fed 周三仍維持利率穩定，並預計 2024 年僅降息一次，係因經濟成長和失業率保持在聯準會認為的長期可持續水準之上。

高利率會增加持有黃金的機會成本，削減其對投資者的吸引力。

然而，貨幣市場定價顯示，交易員提高對 Fed 今年底前降息兩次或約 50 個基點的押注，自 PPI 數據公佈前的 40 個基點升上來。

周三的消費者物價指數 (CPI) 數據也指出通膨放緩，激勵黃金一度飆升至 1%，但在 Fed 發表強硬言論後，現貨黃金價格漲幅收斂至約莫 0.3%。

Wong 補充，「中國購買黃金的意願可能回到較低的水準，但但目前還不清楚降至什麼水準，但目前中國的購買價格尚未超過 2300 美元。」

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