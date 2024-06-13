全球被迫流離失所人數增至1.2億

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 15:00

聯合國難民署剛剛發布的《2024 年全球趨勢報告》顯示，截至今年 5 月，全球被迫流離失所人數已增至 1.2 億。蘇丹、加薩及緬甸的衝突正在造成新的流離失所危機，迫切需要解決。

這份聯合國難民署的旗艦報告指出，去年全球被迫流離失所現象激增，達到歷史新高。同時，這也是被迫流離失所者人數連續第 12 年的增長，反映了新的和不斷變化的衝突以及未能得到解決的長期危機。全球被迫流離失所者人數相當於世界第 12 人口大國的人數，與日本的人口規模相當。

導致該統計數字上升的一個關鍵因素是蘇丹的毀滅性衝突：自 2023 年 4 月以來，蘇丹新增境內流離失所者 710 多萬人，另有 190 萬人在境外。截至 2023 年底，共有 1,080 萬蘇丹人背井離鄉。

在剛果民主共和國和緬甸，2023 年有數百萬人因殘酷的戰爭而在境內被迫流離失所。

據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處估計，到去年年底，加薩地帶多達 170 萬人（佔當地人口的 75%）因災難性的暴力而流離失所，一些巴勒斯坦難民已多次被迫逃離。

敘利亞危機仍然是世界上最大的流離失所危機，該國境內外共有 1,380 萬人被迫逃離家園。

聯合國難民事務高級專員菲利普. 格蘭迪 (Filippo Grandi) 指出，「在這些觸目驚心且仍在不斷上升的數字背後，隱藏著無數的人類悲劇。這些苦難必須敦促國際社會採取緊急行動，解決被迫流離失所的根本原因。」