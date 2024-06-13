G7將動用俄羅斯被凍結資產利息 向烏克蘭提供500億美元貸款

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-14 08:53

七大工業國集團（G7）領袖周四（13 日）就一項綱領性協議達成一致，將動用 2022 年俄軍入侵烏克蘭後被凍結的俄羅斯主權資產利息，為烏克蘭提供 500 億美元貸款。

據《路透》報導，這項政治性協議是今年義大利 G7 領袖峰會揭幕當天的重頭戲，G7 準備在未來幾周內敲定技術性細節。

這項 G7 為烏克蘭制定的計畫，是一項多年期貸款，動用到俄羅斯約 3,000 億美元凍結資金的利潤。這筆 3,000 億美元的資產，大部分被凍結在歐洲。

一位接近會談的人士透露，該協議的目的，是確保無論 G7 成員國由誰執政，這份協議都能持續多年。

美國總統拜登說，凍結資產協議是一項「重大成果」，也「再次提醒（俄羅斯總統）普丁，我們不會讓步」。

德國總理蕭茲也說：「這是一個非常明確的承諾，應會讓烏克蘭人更有勇氣做他們需要做的事，捍衛自己的獨立地位和主權。」