7陸企遭盯上！美擴大對俄制裁涉及科技金融 遭制裁實體暴增3300多個

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-14 13:27

美國週三 (13 日) 宣佈擴大對俄羅斯的制裁範圍，包括對於跟受制裁實體打交道的銀行，300 多項的新制裁旨在阻止中國、阿拉伯聯合大公國和土耳其協助俄羅斯規避獲取西方關鍵技術的障礙。

白宮在美國總統拜登抵達義大利出席 G7 領袖峰會不久前，宣佈上述最新對俄制裁，

去年 12 月，美國總統拜登簽署行政命令，針對約 1200 個被認為幫助俄羅斯戰爭機器的個人和公司有業務往來的銀行實施制裁，這些銀行面臨被切斷與美國金融體系聯繫的風險。最新制裁中，共 7 家中國和香港企業因向俄羅斯運送價值數百萬美元材料而被列入。

一位美國財政部高官指出，本次制裁將導致被制裁實體數量從現在的約 1200 家上升到 4500 多家。

白宮國安會國際經濟關係與競爭力前主任 Peter Harrell 向《路透社》表示，美國正轉向某種像是對俄羅斯實施全球金融禁運的做法，實際上也是對中國、土耳其、阿聯和 G7 以外國家的銀行發出訊息。

美國也專注於科技，在烏克蘭戰場上被擊落的俄羅斯裝備中發現美製晶片和其他技術，包括無人機、收音機、飛彈和裝甲車。自俄烏戰爭爆發以來，美國已對超過 4000 家俄羅斯企業、個人實施制裁，以阻止資金和武器流向莫斯科。

美國希望制裁能加大企業提供上述技術給俄羅斯的難度，並將目標對準在香港向俄羅斯出售晶片的空殼公司。

美國商務部表示，已經在鎖定將半導體轉移到俄羅斯的香港空殼公司，採取的行動將影響價值近 1 億美元的高度優先順序專案。

此外，軟體跟 IT 服務也將受到限制。

制裁雖未制止非法商品的流動，但這項最新制裁的目的是讓俄羅斯更難取得關鍵技術，並提高商品價格，週三公佈的一系列計劃瞄準俄羅斯與供應商之間超過 1 億美元的貿易。

美國一位商務部匿名高官還透露，美國還將擴大俄羅斯無法從其他國家進口的專案清單，涵蓋的不只是美國原產產品，還有美國品牌商品，也就是使用美國智慧財產權或技術製造的產品。

分析人士認為，這些措施最終將使俄羅斯更難發動戰爭，經濟也將逐漸遭到削弱。