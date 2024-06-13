鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為70元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.47元，其中最高估值2.76元，最低估值0.83元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.76(2.76)
|4.21
|4.35
|最低值
|0.83(0.83)
|1.18
|3.96
|平均值
|1.63(1.62)
|2.75
|4.1
|中位數
|1.47(1.37)
|2.81
|4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|231,314,170
|260,801,690
|225,923,720
|最低值
|192,865,000
|202,637,750
|205,181,920
|平均值
|203,861,330
|215,433,960
|216,733,220
|中位數
|202,087,000
|209,741,810
|219,094,020
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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