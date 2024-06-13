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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為70元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 08:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.47元，其中最高估值2.76元，最低估值0.83元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.76(2.76)4.214.35
最低值0.83(0.83)1.183.96
平均值1.63(1.62)2.754.1
中位數1.47(1.37)2.814

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值231,314,170260,801,690225,923,720
最低值192,865,000202,637,750205,181,920
平均值203,861,330215,433,960216,733,220
中位數202,087,000209,741,810219,094,020

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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