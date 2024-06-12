中國北方城市成火爐！熱到燙腳 午後地表溫度可能超過60℃

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-14 07:46

這幾天中國北方很多城市接二連三地進入了高溫區域，甚至進入了 4 字頭。

中國中央氣象台周四（13 日）6 時繼續發布高溫橙色預警：預測當天白天，河北中南部、山東西北部、河南中北部等地部分地區可達 40～42℃以上。

據《中國天氣網》報導，華北平原等地高溫周四仍處於鼎盛狀態，河北中南部、山東西北部、河南中北部可能出現成片 40℃，部分地區最高可能有 43℃，甚至 44℃，可能接近或打破 6 月最高紀錄，甚至觀測史紀錄。

本輪高溫過程與往常不同的特點表現在：地溫高、持續時間長。山西、陝西、河南、河北、山東等地午後地表溫度可能超 60℃，局地甚至可超 70℃。對此網友調侃，如果在這個時間段出門，可能會體驗到什麼叫「熱到燙腳」。

高溫不僅連續多日不斷，一天中高溫的持續時間也可能達到 8 小時，甚至 10 小時以上。河北南部、河南北部、山東部分地區高溫甚至從 10 點前後就開始，到了晚上 19 至 20 點才陸續結束，有種「高溫陪你上下班」的感覺。

河南省應急管理廳防汛抗旱處處長楊文濤表示，5 月以來，河南省降雨量比多年平均值少了 70% 以上，半數以上氣象監測站點目前達到了中旱以上等級，重度乾旱、特旱範圍不斷擴大。截至 6 月 12 日，河南全省因旱不能播種的面積達 323 萬畝。

據《澎湃新聞》報導，時女士周三分享了她回河南周口老家幫爺爺澆玉米地的影片。她說家中近三個月未下雨，加上近期氣溫高，地乾到裂開，莊稼長不出來，只好抽取井水澆地。