〈貴金屬盤後〉Fed今年恐僅降息一次 黃金漲幅收窄

鉅亨網編譯許家華 2024-06-13 06:35

現貨黃金上漲 0.3% 至每盎司 2322.46 美元，自盤中 1% 漲幅收窄。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.2%，收每盎司 2354.8 美元。

聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，並預期今年只會降息一次。CPM 集團管理合夥人 Jeffrey Christian 表示：「Fed 既沒有降低也沒有提高利率，因此投資者轉向風險較低的資產，包括黃金，所以推升了金價也吸引交易者獲利了結。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 提供的通膨前景是「相當保守的預測」，可能與即將公布的數據不匹配，且可能會進行修正。鮑爾補充，Fed 仍樂見這樣的消費者物價指數。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 指出，鮑爾承認 FOMC 在看到今天的數據後有機會改變預測，且強調這是正面數據，此點發出明確訊息：現在還不要示意「戰略轉向」。「黃金將繼續依據就業和通膨數據進行交易。」

美國 5 月整體消費者物價指數月升幅持平，不及先前預期的 0.1% 升幅。核心物價指數上升 0.2%，也低於經濟學家預期的 0.3% 升幅。

美元指數下跌 0.6%，收復了 Fed 利率決策引起的部分跌幅。

根據 Fed 觀察工具，Fed 9 月降息機率自 Fed 決議前約莫 71% 的水準下降至約莫 64%。

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