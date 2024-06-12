卓越董座：今年獲利優於去年 鎖定印尼擴大海外佈局
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-13 19:52
教育集團卓越成功 (2496-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長曾淑鈴表示，今年除了深化既有各項業務，接下來將鎖定印尼擴大海外佈局，隨著持續優化營運體質、擴大業務發展，全年營收、獲利可以優於去年。
另外，董事方詳棋也透露，將持續異業結盟、合併收購，藉此發揮營運綜效，估計今年下半年會有好消息。
卓越看好東協 13 國未來發展，去年初鎖定印尼市場，與當地合作夥伴合資設立公司「PT GXI Digital Edtech（GXI）」，準備進軍當地中小學之線上數學學習及評測系統，並規劃華文學習課程，目標對象為前進台灣之白領階級，希望此跨國佈局，可以成為公司新的成長引擎。
曾淑鈴表示，目前在印尼的經營方向，大致分成三項，首先，將在今年第三季成立示範直營校，課程除了延續在台灣的應試學科，還加上華語認證；第二是成立 AI 人才培訓學校，期待能把印尼優秀人才轉介回台灣，以補白領人才的不足；第三則預計建構國小安親系統進入印尼。
國內布局方面，卓越旗下陳立教育已於人口成長的竹北地區，增設國小、國中、高中三個直營校，預計將成為今年發展的新亮點；陳立小學堂除持續原本 STEMath 思維數學和符合課綱的能力數學與安親兒美及私立明星小學的合作模式外，更往上延伸至國中數理學科的合作，目前合作家數和地區都持續增長。
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