卓越董座：今年獲利優於去年 鎖定印尼擴大海外佈局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-13 19:52

教育集團卓越成功 (2496-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長曾淑鈴表示，今年除了深化既有各項業務，接下來將鎖定印尼擴大海外佈局，隨著持續優化營運體質、擴大業務發展，全年營收、獲利可以優於去年。

另外，董事方詳棋也透露，將持續異業結盟、合併收購，藉此發揮營運綜效，估計今年下半年會有好消息。

卓越看好東協 13 國未來發展，去年初鎖定印尼市場，與當地合作夥伴合資設立公司「PT GXI Digital Edtech（GXI）」，準備進軍當地中小學之線上數學學習及評測系統，並規劃華文學習課程，目標對象為前進台灣之白領階級，希望此跨國佈局，可以成為公司新的成長引擎。

曾淑鈴表示，目前在印尼的經營方向，大致分成三項，首先，將在今年第三季成立示範直營校，課程除了延續在台灣的應試學科，還加上華語認證；第二是成立 AI 人才培訓學校，期待能把印尼優秀人才轉介回台灣，以補白領人才的不足；第三則預計建構國小安親系統進入印尼。