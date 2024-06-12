鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至5.13元，預估目標價為157元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.19元下修至5.13元，其中最高估值6.24元，最低估值2.47元，預估目標價為157元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.24(6.24)
|8.52
|12.67
|最低值
|2.47(2.47)
|2.08
|6.26
|平均值
|4.97(4.97)
|6.86
|9.1
|中位數
|5.13(5.19)
|7.5
|9.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21,677,000
|24,954,350
|30,264,000
|最低值
|18,087,000
|19,090,000
|23,295,000
|平均值
|20,721,320
|23,089,740
|25,374,060
|中位數
|20,790,000
|23,204,570
|24,307,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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