俄軍核潛艇 在美國本土附近海域舉行打擊演習

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 15:51

俄羅斯海軍艦隊在前往古巴的途中，進行了一次遠程打擊演習，值得關注的是，此次演習時所處的位置，是在距美國佛羅里達海岸不遠的大西洋海域。

俄羅斯國防部周二（11 日）表示，北方艦隊在大西洋海域使用高精度飛彈武器進行了演習，出動了「喀山」號戰略核動力潛艇和「戈爾什科夫海軍元帥」號護衛艦。

今日俄羅斯電視台（RT）周二報導，俄羅斯國防部當天通報，海軍艦隊在前往古巴的途中，於大西洋海域舉行了一次遠程打擊演習。

「喀山」號和「戈爾什科夫海軍元帥」號的主要遠程打擊武器均為巡弋飛彈，兩者可搭載包括「奧尼克斯」反艦巡弋飛彈、「口徑」巡弋飛彈，乃至「鋯石」高超音速飛彈在內的一系列彈藥。這兩艘軍艦演習時所處的位置，是在距美國佛羅里達海岸不遠的大西洋海域。

古巴革命武裝力量部在 6 月 6 日表示，6 月 12 日至 17 日期間，由四艘俄羅斯艦艇組成的艦隊將抵達哈瓦那港，對古巴進行正式訪問。這四艘艦艇是一艘護衛艦、一艘核動力潛艇、一艘油輪、一艘救援拖船。

古巴革命武裝力量部說，抵港艦艇均未攜帶核武，也不會對地區構成威脅。這次訪問符合古巴和俄羅斯之間的歷史友好關係，嚴格遵守古巴作為《聯合國海洋法公約》締約國的國際法規。