6.6%！沙烏地阿美發新股籌逾112億美元 投資人多衝高股息殖利率而來

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 08:47

沙烏地阿美石油公司周二 (11 日) 宣佈，該公司近期的股票二次發行中籌得 112.3 億美元，且此次發行吸引眾多國際投資人。分析人士指出，此次吸引投資人一大關鍵就是該公司 6.6% 左右的高股息殖利率，比英國石油、法國道達爾及殼牌等對手都高，投資人料將從高達 1240 億美元的年度股息分紅中獲利。

該石油巨頭表示，此次發行規模是自沙烏地阿美 2019 年 IPO 以來，中東地區規模最大的一次發行，在昂貴的經濟改革進程中提振了沙國財政。

國際貨幣基金 (IMF) 預估，布倫特原油價格每桶必須超過 96 美元，沙國才能實現財政平衡。

沙烏地阿美執行長 Amin Nasser 在聲明中指出，這項具里程碑意義的交易實現沙烏地阿美股東基礎多元化和擴大的目標，新的海內外投資人積極參與，進一步支持了沙烏地阿美股票的流動性。14

外界普遍認為，此次二此發行是對外國投資人興趣的考驗。沙國的「2030 願景」(Vision 2030) 計畫已經進行超過一半，這一雄心壯志反映在所謂的「千兆」計畫上，例如在沙漠中建立未來主義超大城市 NEOM。

《法新社》援引知情人士報導，約 58% 的股份分配給國際投資者，高於 2019 年 IPO 的 23% 左右，《彭博資訊》也引述消息人士報導稱具體比例約為 60%，且來自英國、日本等地的基金也參加此次的股票發售。

2019 年沙烏地阿美剛上市時，海外投資人大多對沙烏地阿美的估值持觀望態度，沙國政府只能依靠本地買家，

知情人士表示，此次二次發行共吸引大約 450 家基金和超過 125 位新的國際投資者，總需求超過 650 億美元，最終沙烏地阿美透過新增股票發行籌資約 112 億美元，並證實目前國際機構的投資者持有該公司大約 0.73% 的股份。