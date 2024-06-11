歐盟宣布對中國電動車加徵關稅 北京怒：一意孤行

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-13 07:45

歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為 10%，而歐盟加徵反補貼關稅，代表上汽集團面臨的關稅稅率高達 48.1%。歐盟執委會表示，如果歐中雙方不能得出有效解決方案，這些臨時關稅將在 7 月 4 日上路。

據《彭博》報導，上海顧問公司 Automobility 創辦人 Bill Russo 表示，這些措施是一張「超速罰單」， 中國車廠在這場競賽中處於領先地位，「我們來放慢他們的速度」。

遊說團體 Transport & Environment 的數據顯示，去年在歐盟銷售的電池電動車中，幾乎每五輛就有一輛是中國製造，今年比率可能會進一步升至 25%。

在此之前，美國政府 5 月率先宣布對中國進口電動車的關稅提高到 100%，以消除中國的不公平貿易行為。6 月上旬，土耳其也宣布對中國進口車輛加徵 40% 關稅。

中國商務部新聞發言人周三表示，歐方罔顧事實和世貿組織（WTO）的規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的共識，透過對話協商，妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

中國外交部新聞發言人林劍強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。歐方以此為由對自中國進口的電動車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈穩定，最終也會損害歐洲自身利益。

梅賽德斯 - 奔馳集團則表示：「我們關注到歐盟發布的相關臨時措施。梅賽德斯 - 奔馳始終支持基於世貿組織規則的自由貿易，包括所有市場參與者應享有同等待遇的原則。自由貿易和公平競爭將給各方帶來繁榮、增長和創新。如果任由保護主義趨勢抬頭，將對各利益相關方造成消極的後果。」

德國大眾汽車說，反對徵收此類「反補貼稅」，稱歐盟「這一決定的負面影響超過了對歐洲——尤其是對德國汽車行業的任何潛在利益」，「提高進口關稅可能引發一系列嚴重的措施和反措施，導致貿易衝突升級」。