美股重點新聞摘要2024年06月13日

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 07:50

今日操盤前瞻

澳洲 5 月失業率、就業報告

歐元區 4 月工業產出

美國 5 月 PPI

美國當周初次請領失業救濟金人數

Fed 決策懶人包：通膨有進展、估今年降息 1 碼、無人考慮升息

聯準會 (Fed) 週三 (12 日) 將聯邦基金利率目標範圍維持在 5.25-5.50%，但預測 2024 年僅降息一次。聯準會主席鮑爾於記者會上指出，即使通膨已經從最高位回落，央行仍沒有信心降息。全文詳讀

美 5 月核心 CPI 年增幅降至逾 3 年新低 9 月降息有望重回談判桌上

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (12 日) 公布數據顯示，5 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.3%，低於市場預期與前值的 3.4%；按月來看成長 0%，也低於市場預期的 0.1% 與前值的 0.3%，創下 2022 年 7 月以來新低。全文詳讀

美股蘋果股價創新高 可望取代「輝達神話」

蘋果 (AAPL-US) 在周一年度開發者大會 (WWDC) 上宣布人工智慧 (AI) 領域計畫後，股價周二 (11 日) 上漲 7%，創下每股 207.15 美元的歷史新高。BTIG 首席市場圖表技術分析師 Jonathan Krinsky 表示，形勢正在向有利於蘋果的方向轉變，蘋果接下來的表現可望超過 AI 晶片製造商輝達 (NVDA-US)。全文詳讀

歐盟對中國進口電動車課徵臨時關稅 最高稅率 38%

歐盟周三 (12 日) 表示，由於中國電動車「受益於不公平的補貼」，並對歐洲電動車生產商構成「經濟損害的威脅」，將對中國電動車進口徵收更高的關稅。針對不配合調查的純電動車 (BEV) 生產商徵收 38.1% 的關稅，並對遵守調查但未接受「抽樣」的亞洲國家汽車製造商徵收 21% 的較低關稅。全文詳讀

開拓重工擴大股票回購規模、提高配息 早盤股價一度漲 2%