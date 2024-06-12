歷史里程碑！蘋果品牌價值破兆連三年居冠輝達第6 中國11個上榜

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 10:00

根據顧問公司凱度 (Kantar) 週三 (12 日) 公佈的 BrandZ 2024 年全球百大最具價值品牌榜單，蘋果(AAPL-US) 成為全球首個品牌價值達 1 兆美元的品牌，比去年成長 15%，第三度蟬聯全球最有價值品牌，之後依序是 Google(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 跟麥當勞 (MCD-US) ，6 到 10 名則分別是輝達 (NVDA-US) 、VISA(V-US) 、臉書 (META-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 及騰訊 (00700-HK) 。

麥當勞維持在全球百強前五名之列，顯示該連鎖速食商的成功得益於持續的創新，包括在動態功能表和訂單預測等場景中使用 AI，展現非科技品牌也能以新技術賦能品牌增長。

輝達則代表科技在普通大眾心智中的初顯力量，品牌排名飆升 18 名至第 6 名，品牌價值成長 178%，臉書則重新入圍前 10 名，甲骨文則首次躋身前十強。

今年排行榜依然凸顯全球頂級品牌的韌性，上榜品牌總品牌價值反彈 20% 至 8.3 兆美元，接近 2022 年高點 8.7 兆美元，今年品牌價值已佔到企業估值的 32%。蘋果與 Google、微軟和亞馬遜領跑百強，也反映出科技在消費者日常生活中的持久價值。

自 2006 年發佈這項排行榜以來，全球百強品牌總價值成長 474%，進入前 100 名的門檻也從 40 億美元提升到 190 億美元，漲幅達 354%。

這份榜單顯示頂尖品牌的共同特徵是重視 AI 和消費者價值。

除輝達外，Adobe 和超微同樣取得令人矚目的成長表現，品牌價值分別成長 66% 和 53%，躋身於成長最快的前 20 名行列，而 Instagram、臉書和 Uber 的強勁增長也顯示，技術創新能高效帶動品牌與消費者之間的聯繫，並加速企業增長。

凱度集團大中華區產品及運營董事總經理王磊說，這份最新榜單無疑顯示大力投資於 AI 的品牌在提升客戶體驗方面取得顯著突破，獲得可觀的收益。

今年入圍百強的中國品牌數量則較去年減少 3 個至 11 個，僅騰訊躋身前十強。

過去一年，騰訊橫跨媒體和娛樂及商業科技與服務平台兩大領域，捍衛全球十強寶座，TIKTOK 不畏市場逆風挑戰，憑藉非凡活力品牌穩步向前，海爾首創並持續引領生態品牌新範式，實現品牌價值和排名雙雙提升，拼多多更以超強價格優勢重返百強之列，品牌增速遙遙領先。