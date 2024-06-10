〈貴金屬盤後〉市場靜待Fed會議、美通膨數據 美元上漲 黃金仍小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-12 06:36

儘管美元上漲，但由於投資者等待美國關鍵通膨數據以及周三聯準會 (Fed) 的決定，黃金價格周二 (11 日) 小幅上漲。

現貨黃金上漲約 0.1% 至每盎司 2312.70 美元。

8 月交割的黃金期貨價格收每盎司 2326.60 美元，基本上維持不變。

Marex 分析師 Edward Meir 表示，市場對明日 Fed 會議感到緊張，因為如果通膨數據沒有任何改善，Fed 將不會發出「將很快降息」的訊號，這意味著美元和美國利率都將上漲，不利黃金。

路透調查顯示，市場預期 Fed 將於 9 月啟動降息，且之後今年還有一次降息，但「今年只降息一次或根本不降息」也有很高的可能性。

高利率會增加持有不孳息的黃金之機會成本，削弱對投資者的吸引力。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「下一個關鍵點在 2300 美元上方。如果金價跌破該水準，就更可能進一步下跌並重新測試 2200 美元水準。」

在美國就業數據和中國央行推遲 5 月黃金購買儲備的消息帶動下，上周五黃金價格跌逾 3.5%，創 2020 年 11 月以來最大單日跌幅。然而，業內人士本周表示，一旦黃金價格自 5 月創下的歷史高點回落，中國預計將恢復黃金購買熱潮。

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