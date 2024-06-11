鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 12:10
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元上修至6.2元，其中最高估值6.79元，最低估值3.86元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|6.79(6.79)
|7.9
|最低值
|3.86(3.86)
|4.25
|平均值
|6.16(6.16)
|7.04
|中位數
|6.2(6.2)
|7.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|602.55億
|678.45億
|689.26億
|最低值
|569.15億
|605.40億
|689.26億
|平均值
|578.02億
|637.70億
|689.26億
|中位數
|577.79億
|637.05億
|689.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.08
|4.55
|2.41
|3.07
|營業收入
|390.68億
|404.79億
|424.40億
|499.54億
詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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