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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為145.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 12:10

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元上修至6.2元，其中最高估值6.79元，最低估值3.86元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值6.79(6.79)7.9
最低值3.86(3.86)4.25
平均值6.16(6.16)7.04
中位數6.2(6.2)7.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值602.55億678.45億689.26億
最低值569.15億605.40億689.26億
平均值578.02億637.70億689.26億
中位數577.79億637.05億689.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.084.552.413.07
營業收入390.68億404.79億424.40億499.54億

詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSORCL

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