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鉅亨速報

盤後速報 - 亞泰(4974)下週(6月18日)除息4.2元，預估參考價68.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

亞泰(4974-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(6月11日)收盤價73.00元計算，預估參考價為68.8元，息值合計為4.2元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞泰(4974-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為影像感測器之買賣。近5日股價下跌0.68%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 73.00 4.2 5.75% 0.0
2023/06/16 71.4 5.8 8.12% 0.0
2022/06/21 55.7 4.3 7.72% 0.0
2021/07/29 59.2 3.5 5.91% 0.0
2020/07/02 56.9 3.3 5.8% 0.0

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