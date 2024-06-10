盤後速報 - 亞泰(4974)下週(6月18日)除息4.2元，預估參考價68.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
亞泰(4974-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(6月11日)收盤價73.00元計算，預估參考價為68.8元，息值合計為4.2元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞泰(4974-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為影像感測器之買賣。近5日股價下跌0.68%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|73.00
|4.2
|5.75%
|0.0
|2023/06/16
|71.4
|5.8
|8.12%
|0.0
|2022/06/21
|55.7
|4.3
|7.72%
|0.0
|2021/07/29
|59.2
|3.5
|5.91%
|0.0
|2020/07/02
|56.9
|3.3
|5.8%
|0.0
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