鉅亨速報 - Factset 最新調查：韋爾度假村(MTN-US)EPS預估下修至6.61元，預估目標價為206.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:14
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對韋爾度假村(MTN-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.69元下修至6.61元，其中最高估值7.72元，最低估值6.04元，預估目標價為206.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.72(8.3)
|10.36
|11.4
|最低值
|6.04(7.26)
|7.18
|7.49
|平均值
|6.63(7.72)
|8.47
|9.02
|中位數
|6.61(7.69)
|8.45
|9.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29.35億
|31.60億
|32.62億
|最低值
|28.65億
|29.61億
|30.43億
|平均值
|28.91億
|30.45億
|31.47億
|中位數
|28.86億
|30.36億
|31.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|22.72億
|19.64億
|19.10億
|25.26億
|28.89億
詳細資訊請看美股內頁：
韋爾度假村(MTN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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