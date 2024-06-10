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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韋爾度假村(MTN-US)EPS預估下修至6.61元，預估目標價為206.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:14

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對韋爾度假村(MTN-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.69元下修至6.61元，其中最高估值7.72元，最低估值6.04元，預估目標價為206.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.72(8.3)10.3611.4
最低值6.04(7.26)7.187.49
平均值6.63(7.72)8.479.02
中位數6.61(7.69)8.459.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值29.35億31.60億32.62億
最低值28.65億29.61億30.43億
平均值28.91億30.45億31.47億
中位數28.86億30.36億31.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入22.72億19.64億19.10億25.26億28.89億

詳細資訊請看美股內頁：
韋爾度假村(MTN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTN

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