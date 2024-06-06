〈能源盤後〉非農報告好壞摻半 原油小跌 連續第三周收低

鉅亨網編譯許家華 2024-06-08 06:07

國際油價周五 (7 日) 下跌，連續第三周收低，交易員關注最新的美國就業數據，以獲取有關經濟前景、美聯準會 (Fed) 利率決定的未來以及對能源需求影響的暗示。

同時，沙烏地阿拉伯能源部長重申，OPEC + 今年稍晚自願減產 220 萬桶 / 日的計畫可能會暫停或撤銷。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格小幅下跌 2 美分，或不到 0.1%，收每桶 75.53 美元，根據 FactSet ，本周最近月 WTI 下跌 1.9%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 25 美分或 0.3%，收每桶 79.62 美元，本周下跌 1.8%。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.38 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.3% ，收每加侖 2.35 美元，本周下跌約 1.4%。

7 月交割的天然氣價格上漲 3.4%，收每百萬 Btu 2.92 美元，本周上漲 12.8%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油期貨價格連續第三周走跌。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，周五美國勞工統計局的報告呈現「好壞參半的景象，5 月新增就業 27.2 萬人，遠高於市場普遍預期，這是樂觀消息，但悲觀的是，失業率上升且自 2022 年以來首次達到 4%，這是更多美國人可能尋求進入或重返勞動力市場的早期跡象。」

他表示，鑑於「數據點有些矛盾，今次的非農就業報告似乎不會明顯改變 Fed 最終啟動降息的計畫」。儘管如此，「投機交易者最初努力降低 Fed 在 9 月會議或之前宣布首次降息的可能性。」

Fraser 表示，在其他條件相同的情況下，較低的利率通常對股票和大宗商品價格有利，這表明如果繼續推持降息，恐令接下來的原油價格承壓。

石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 周日同意將現行減產措施整體延續至 2025 年年底，另外 220 萬桶 / 日的自願減產期限延長至第三季，但 10 月起在 12 個月內逐步取消，引起原油期貨價格崩跌至 4 個月低點。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要生產國對未來產量目標缺乏確定性，連對今年秋季也是，這引發市場本周稍早『先賣再說』的反應。」

與此同時，美國能源部周五宣布再購買 600 萬桶石油的計畫，以補充國家戰略石油儲備 (SPR)。該部表示，其繼續目標以每桶 79 美元或以下的價格購買石油，這將大幅低於其 2022 年緊急出售 SPR 時的均價 95 美元。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，回填 SPR 應有助於支撐石油市場，「並讓我們可耐心等待下周市場的驅動力。」

沙烏地阿拉伯和俄羅斯部長發表評論

《路透社》報導，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲在一場活動上重申，自願減產可以暫停或逆轉，就像產油國過去調整生產措施一樣。「這是一年半的協議，包含所有的機制，其中一些機制並不新鮮，我們之前也行使過，尤其是暫停或逆轉這個問題。」他說。

根據報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 在同一活動中發表講話，將油價近期回落歸咎於投機因素，並重申 OPEC + 有能力暫停或轉而增產的能力。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「沙烏地阿拉伯能源部長和俄羅斯副總理先後明確強調了這種可能性，大概是為了支撐油價。此外，即使自願減產逐漸扭轉，下半年市場可能仍恐供應不足，這就是我們預期油價中期將上漲，儘管漲幅略低。」