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鉅亨速報

盤後速報 - 沛亨(6291)下週(6月17日)除息8元，預估參考價149.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

沛亨(6291-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

以今日(6月7日)收盤價157.50元計算，預估參考價為149.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率5.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

沛亨(6291-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為本公司所營事業如下: 研究, 開發, 生產, 製造, 銷售下列產品:。工業用電子產品, 通訊器材, 消費性電子產品及電腦用。類比積體電路(Analog ICs)及混成式(Hybrid)類比積體電路。近5日股價上漲0.32%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 157.50 8.0 5.08% 0.0
2023/08/14 178.0 1.5 0.84% 0.0
2008/09/10 8.6999998 0.0 0.0% 0.56
2006/10/26 28.75 0.406438 1.43% 1.73
2004/12/09 10.45 0.0 0.0% 0.92

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集中市場加權指數21858.38-0.20%
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