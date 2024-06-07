盤後速報 - 陞達科技(4945)下週(6月17日)除息2元，預估參考價95.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
陞達科技(4945-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月7日)收盤價97.50元計算，預估參考價為95.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
陞達科技(4945-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為風扇馬達驅動控制IC。代理微控制器IC。近5日股價下跌11.76%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|97.50
|2.0
|2.05%
|0.0
|2023/06/12
|63.6
|2.7
|4.25%
|0.0
|2022/06/14
|79.0
|3.2
|4.05%
|0.0
|2021/08/10
|71.0
|1.6002
|2.25%
|0.0
|2020/06/23
|40.38
|1.5
|3.71%
|0.0
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