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鉅亨速報

盤後速報 - 陞達科技(4945)下週(6月17日)除息2元，預估參考價95.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

陞達科技(4945-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月7日)收盤價97.50元計算，預估參考價為95.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

陞達科技(4945-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為風扇馬達驅動控制IC。代理微控制器IC。近5日股價下跌11.76%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 97.50 2.0 2.05% 0.0
2023/06/12 63.6 2.7 4.25% 0.0
2022/06/14 79.0 3.2 4.05% 0.0
2021/08/10 71.0 1.6002 2.25% 0.0
2020/06/23 40.38 1.5 3.71% 0.0

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