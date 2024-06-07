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鉅亨速報

盤後速報 - 中菲(5403)下週(6月17日)除息6元，預估參考價121.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

中菲(5403-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(6月7日)收盤價127.00元計算，預估參考價為121.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

中菲(5403-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為各種電腦軟體之設計開發及銷售業務。各種電腦硬體設備之代理及銷售業務。各種電腦資料之處理服務。近5日股價上漲3.25%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 127.00 6.0008 4.73% 0.0
2023/06/16 108.0 5.0009 4.63% 0.0
2022/09/16 74.3 4.0043 5.39% 0.5005
2021/08/09 73.2 3.0 4.1% 1.0
2020/07/15 57.7 3.1 5.37% 0.0

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