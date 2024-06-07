盤後速報 - 中菲(5403)下週(6月17日)除息6元，預估參考價121.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
中菲(5403-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(6月7日)收盤價127.00元計算，預估參考價為121.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
中菲(5403-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為各種電腦軟體之設計開發及銷售業務。各種電腦硬體設備之代理及銷售業務。各種電腦資料之處理服務。近5日股價上漲3.25%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|127.00
|6.0008
|4.73%
|0.0
|2023/06/16
|108.0
|5.0009
|4.63%
|0.0
|2022/09/16
|74.3
|4.0043
|5.39%
|0.5005
|2021/08/09
|73.2
|3.0
|4.1%
|1.0
|2020/07/15
|57.7
|3.1
|5.37%
|0.0
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