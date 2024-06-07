盤後速報 - 建大(2106)下週(6月17日)除息1元，預估參考價32.75元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
建大(2106-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月7日)收盤價33.75元計算，預估參考價為32.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
建大(2106-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為各類橡膠輪胎之製造、批發、零售。近5日股價下跌3.02%，集中市場加權指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|33.75
|1.0
|2.96%
|0.0
|2023/07/14
|31.25
|0.5
|1.6%
|0.500104
|2022/09/05
|34.25
|1.0
|2.92%
|0.0
|2021/08/26
|33.05
|1.0
|3.03%
|0.0
|2020/09/02
|32.0
|0.4
|1.25%
|0.4
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