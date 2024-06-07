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鉅亨速報

盤後速報 - 建大(2106)下週(6月17日)除息1元，預估參考價32.75元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

建大(2106-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月7日)收盤價33.75元計算，預估參考價為32.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

建大(2106-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為各類橡膠輪胎之製造、批發、零售。近5日股價下跌3.02%，集中市場加權指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 33.75 1.0 2.96% 0.0
2023/07/14 31.25 0.5 1.6% 0.500104
2022/09/05 34.25 1.0 2.92% 0.0
2021/08/26 33.05 1.0 3.03% 0.0
2020/09/02 32.0 0.4 1.25% 0.4

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