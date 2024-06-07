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鉅亨速報

盤後速報 - 祺驊(1593)下週(6月17日)除息1.6元，預估參考價42.15元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

祺驊(1593-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(6月7日)收盤價43.75元計算，預估參考價為42.15元，息值合計為1.6元，股息殖利率3.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

祺驊(1593-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動健身器材用之零組件/成車製造及銷售。近5日股價下跌0.68%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 43.75 1.6 3.66% 0.0
2023/08/10 76.4 2.5837 3.38% 0.5962
2022/09/13 70.8 3.5959 5.08% 0.0
2021/08/03 112.0 3.5839 3.2% 0.0
2020/07/08 70.5 3.2 4.54% 0.0

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祺驊43.750.00%

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