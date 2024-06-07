盤後速報 - 祺驊(1593)下週(6月17日)除息1.6元，預估參考價42.15元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
祺驊(1593-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(6月7日)收盤價43.75元計算，預估參考價為42.15元，息值合計為1.6元，股息殖利率3.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
祺驊(1593-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動健身器材用之零組件/成車製造及銷售。近5日股價下跌0.68%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|43.75
|1.6
|3.66%
|0.0
|2023/08/10
|76.4
|2.5837
|3.38%
|0.5962
|2022/09/13
|70.8
|3.5959
|5.08%
|0.0
|2021/08/03
|112.0
|3.5839
|3.2%
|0.0
|2020/07/08
|70.5
|3.2
|4.54%
|0.0
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