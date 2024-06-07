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鉅亨速報

盤後速報 - 景岳(3164)下週(6月17日)除息0.5元，預估參考價24.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

景岳(3164-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月7日)收盤價24.60元計算，預估參考價為24.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

景岳(3164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。生物技術服務業。未分類其他食品製造業。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 24.60 0.5 2.03% 0.0
2023/06/28 25.8 0.7 2.71% 0.0
2022/06/24 25.2 1.1 4.37% 0.0
2021/08/26 23.75 0.6998 2.95% 0.0
2020/08/05 22.8 0.8099 3.55% 0.0

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