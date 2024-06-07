盤後速報 - 景岳(3164)下週(6月17日)除息0.5元，預估參考價24.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
景岳(3164-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月7日)收盤價24.60元計算，預估參考價為24.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
景岳(3164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。生物技術服務業。未分類其他食品製造業。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|24.60
|0.5
|2.03%
|0.0
|2023/06/28
|25.8
|0.7
|2.71%
|0.0
|2022/06/24
|25.2
|1.1
|4.37%
|0.0
|2021/08/26
|23.75
|0.6998
|2.95%
|0.0
|2020/08/05
|22.8
|0.8099
|3.55%
|0.0
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