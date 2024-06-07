盤後速報 - 精剛(1584)下週(6月17日)除息1.5元，預估參考價32.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
精剛(1584-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月7日)收盤價34.10元計算，預估參考價為32.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
精剛(1584-TW)所屬產業為其他業，主要業務為鈦合金棒材。特殊鋼棒材。近5日股價上漲0.74%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|34.10
|1.5
|4.4%
|0.0
|2023/06/13
|37.15
|0.7
|1.88%
|0.0
|2022/06/14
|21.2
|0.2
|0.94%
|0.0
|2012/09/13
|18.15
|0.0
|0.0%
|0.5
|2011/08/29
|32.099998
|0.0
|0.0%
|0.2
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