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鉅亨速報

盤後速報 - 精剛(1584)下週(6月17日)除息1.5元，預估參考價32.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

精剛(1584-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月7日)收盤價34.10元計算，預估參考價為32.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

精剛(1584-TW)所屬產業為其他業，主要業務為鈦合金棒材。特殊鋼棒材。近5日股價上漲0.74%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 34.10 1.5 4.4% 0.0
2023/06/13 37.15 0.7 1.88% 0.0
2022/06/14 21.2 0.2 0.94% 0.0
2012/09/13 18.15 0.0 0.0% 0.5
2011/08/29 32.099998 0.0 0.0% 0.2

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精剛34.10.74%

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