鉅亨速報 - Factset 最新調查：Payoneer Global Inc(PAYO-US)EPS預估下修至0.21元，預估目標價為7.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:14
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Payoneer Global Inc(PAYO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元下修至0.21元，其中最高估值0.28元，最低估值0.19元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.28(0.28)
|0.43
|0.46
|最低值
|0.19(0.19)
|0.23
|0.24
|平均值
|0.22(0.22)
|0.3
|0.35
|中位數
|0.21(0.22)
|0.25
|0.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.12億
|10.00億
|10.77億
|最低值
|8.96億
|9.60億
|10.24億
|平均值
|9.04億
|9.82億
|10.50億
|中位數
|9.03億
|9.88億
|10.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-0.80
|-0.33
|-0.03
|0.24
|營業收入
|3.18億
|3.46億
|4.73億
|6.28億
|8.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Payoneer Global Inc(PAYO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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