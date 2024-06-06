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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Payoneer Global Inc(PAYO-US)EPS預估下修至0.21元，預估目標價為7.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Payoneer Global Inc(PAYO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元下修至0.21元，其中最高估值0.28元，最低估值0.19元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.28(0.28)0.430.46
最低值0.19(0.19)0.230.24
平均值0.22(0.22)0.30.35
中位數0.21(0.22)0.250.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.12億10.00億10.77億
最低值8.96億9.60億10.24億
平均值9.04億9.82億10.50億
中位數9.03億9.88億10.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---0.80-0.33-0.030.24
營業收入3.18億3.46億4.73億6.28億8.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Payoneer Global Inc(PAYO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSPAYO

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